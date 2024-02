Foto: Arquivo Reuters

Os serviços secretos espanhóis não têm dúvidas: a Rússia é a responsável pela morte do militar russo que desertou da guerra no ano passado e que se refugiou em Alicante, em Espanha. O militar apareceu morto esta semana e agora as autoridades espanholas acreditam que a morte foi uma encomenda russa a assassinos profissionais.