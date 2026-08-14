Segunda edição dos "Jogos" com robôs humanoides supera número de participantes de 2025



O objetivo do projeto que já vai na segunda edição passa por testar e aperfeiçoar a robótica atual através do desporto, que os organizadores consideram ser o método ideal para treinar a capacidade de tomada de decisões da tecnologia humanoide.





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São mais de 30 as modalidades à disposição das equipas.



Às já conhecidas, como o atletismo, futebol ou as artes marciais, foram adicionadas as provas de salto em comprimento, halterofilismo, tração à corda e ténis de mesa, que, segunda a organização, “apresentam desafios extremos para o cérebro robótico” e permitem testar o controlo do movimento e as componentes essenciais dos robôs.



As provas serão ainda alargadas a cenários do mundo real, incluindo fábricas, hotéis, residências e instalações logísticas. Os robôs vão ser sujeitos a tarefas de limpeza doméstica, resposta a emergências e classificação de livros em bibliotecas, em novos ambientes para além dos desportivos.



A World Humanoid Robot Games representa mais um passo no esforço da China em liderar o universo da robótica humanoide, indústria para a qual já tem um plano de construção de classe mundial previsto para 2027.



O diretor do Departamento Municipal de Desporto de Pequim garantiu que os robôs já superaram os registos humanos na meia maratona E-Town de Pequim, em abril deste ano. Quatro meses depois, os organizadores desta iniciativa esperam que os valores sejam ainda mais impressionantes.



Esta semana decorrem as sessões de treino antes do arranque oficial da competição dentro de uma semana.

Depois da última edição, a capital da China recebe novamente o evento que junta a robótica e o desporto num único recinto, entre 22 a 26 de agosto., produzidos por 157 empresas e 200 universidades ou instituições de investigação., afirmou Jiang Guangzhi, organizador da prova e diretor do Departamento Municipal de Economia e Tecnologia da Informação de Pequim.Em disputa vão estar algumas das maiores potências da robótica, como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, mas também a Universidade de Ciência e Tecnologia da Informação de Pequim, um dos destaques do evento, que tem o maior número de equipas e participa em 119 categorias.