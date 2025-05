Segunda votação para eleger chanceler alemão marcada para hoje

"De acordo com os grupos parlamentares da CDU/CSU, do SPD, dos Verdes e do partido A Esquerda, vamos poder realizar a segunda volta às 15:15 de hoje", confirmou Jens Spahn, líder do grupo parlamentar dos conservadores.

Spahn acrescentou em conferência de imprensa que toda a Europa está atenta ao resultado desta votação e apelou ao bom senso dos membros da coligação formada pelos conservadores e pelos sociais-democratas do SPD.

Já antes, Lars Klingbeil tinha confessado esperar uma maioria para Merz na segunda volta das eleições na câmara baixa do parlamento alemão (Bundestag). O líder do grupo parlamentar do SPD referiu aos jornalistas que, tendo em conta a situação económica na Alemanha e a crescente polarização política, é importante que seja formado um governo estável.

O líder conservador, Friedrich Merz, falhou hoje a maioria necessária na primeira volta da eleição para chanceler, levando à interrupção da sessão no Bundestag (parlamento).

Na votação secreta realizada no Bundestag, o líder da União Democrata Cristã (CDU, na sigla em alemão) obteve 310 votos a favor, menos seis do que a maioria necessária de 316.