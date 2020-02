Segundo grupo "francês" retirado de Wuhan acusa negativo ao coronavírus

De acordo com os protocolos de segurança internacionais que estão a ser adotados para conter a epidemia do coronavírus de Wuhan (2019-nCoV),





Respeitando procedimentos anunciados pelo Ministério da Saúde, o grupo permaneceu na base aérea até que fossem concluídos os exames à presença do coronavírus. Referiu então a ministra Agnes Buzyn que os passageiros suspeitos de serem portadores do vírus ficariam na base aérea “sob vigilância de médicos militares”, medida com vista a prevenir qualquer possibilidade de contágio. O novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado em dezembro passado em Wuhan, capital da província de Hubei (centro da China).

Um primeiro grupo retirado por ação do governo francês tinha já aterrado em França na sexta-feira. De acordo com a lista de embarque, neste segundo grupo de repatriados, 258 no total, havia 65 franceses e passageiros de outras 29 nacionalidades. Entre estes, um grupo de 10 mexicanos.





Segundo os planos estabelecidos durante o fim de semana, tendo o resultado das análises sido negativo, os repatriados devem agora seguir para um centro de férias na região sul de França, onde se encontram já os primeiros 100 franceses que chegaram na sexta-feira.

Uma alternativa é o internamento na escola de bombeiros de Aix-en-Provence. A questão prende-se, seguramente, com o período de incubação do coronavírus, que pode ir até às duas semanas. Dessa forma, ainda que não apresentem sintomas ou acusem nas análises, os repatriados têm ainda assim uma forte hipótese de estar contaminados com esta terceira estirpe.





China vive dias difíceis

Na China, a situação é mais complexa, com o surgimento diário de novos casos e mortes devido à doença, que incide particularmente em idosos e doentes crónicos.Além do território continental da China e regiões administrativas de Macau e Hong Kong, há casos confirmados de coronavírus “2019-nCoV” em 24 outros países.





Este fim de semana as Filipinas anunciaram a morte de um cidadão chinês vítima de pneumonia causada pelo coronavírus, naquela que foi a primeira vítima mortal registada fora da China.





Num primeiro momento, a Organização Mundial de Saúde (OMS) mostrou-se reticente em declarar “situação de emergência internacional de saúde pública” mas, na última quinta-feira, perante a rápida propagação do coronavírus, Tedros Adhanom Ghebreyesus, líder da organização, marcou uma conferência para declarar essa situação de emergência internacional.





Uma das consequências do vírus é assinalada particularmente no andamento das bolsas e nos mercados internacionais, com o grosso das perdas a ser sentido por Pequim. Já esta manhã, Tedros Adhanom Ghebreyesus veio a público com uma recomendação muito particular: não são necessárias medidas excepcionais que interfiram com as “viagens e o comércio” a nível internacional.





“Apelamos a todos os países para que implementem decisões baseadas em provas consistentes (…) a conectividade global é uma fraqueza neste surto, mas é também a nossa maior força”, declarou o diretor-geral da OMS.



