Segundo homem detido no caso do desaparecimento de Maëlys Araújo em França

RTP 01 Set, 2017, 11:27 / atualizado em 01 Set, 2017, 12:38 | Mundo

O novo suspeito foi detido esta manhã devido a contradições nos depoimentos prestados à polícia, conforme declarações dos investigadores da esquadra de La-Tour-du-Pin ao jornal france bleu.



Um comunicado do tribunal de Bourgoin Jallieu explicou a razão da medida.



"Uma outra pessoa, um homem também de 34 anos, foi detida esta manhã às 10h45 a fim de confrontar as declarações" do suspeito com as de outro homem, detido quinta-feira.



Esse outro suspeito, de 34 anos, foi um convidado de última hora para o casamento onde estava Maëlys. A sua detenção foi prolongada por 24 horas quinta-feira à noite, pela procuradora que lidera as investigações, para permitir a continuação do interrogatório.



Maëlys desapareceu há seis dias, durante a noite de sábado dia 26 para domingo 27 de agosto, entre 180 convidados para um casamento em Pont-du-Beauvoisin a 85 quilómetros de Lyon, no sudeste de França.



A polícia está interrogar mais de 250 pessoas que participavam não só no casamento mas também em duas festas próximas que se realizaram nessa mesma noite, numa sala paroquial e num bar comunitário.



Maëlys foi vista pela última vez cerca das 01h00 GMT de domingo.



Por essa altura também o primeiro suspeito esteve ausente da festa, segundo afirmou a procuradora da República em Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudouin, que abriu segunda-feira um inquérito sob a possibilidade de rapto.



"A sua detenção tem como objetivo principal clarificar o que fez esta pessoa que se ausentou durante o serão em períodos horários que podem corresponder ao desaparecimento de Maëlys", afirmou a procuradora.



De acordo com fontes próximas do dossier, o homem é um amigo do noivo, convidado à última hora e que chegou tarde à festa. É conhecido por crimes de direito comum relacionados com tráfico de estupefacientes e foi interpelado na fronteira entre Isère e Sabóia, em Domessin.







Maëlys de Araujo tem 9 anos, mede 1,30 metros e pesa 28 quilos. Tem pele morena, olhos castanhos e cabelos escuros até meio das costas.



Quando desapareceu envergava um vestido branco e tinha o cabelo preso numa trança enfeitada com uma flor branca.

Buscas alargadas

Poderá tratar-se de um rapto. Apesar das buscas intensas não há vestígios da menina.



Quinta-feira, o perímetro de buscas foi alargado aos campos e às estradas em torno do local do desaparecimento. Esta sexta-feira, "as buscas foram retomadas com um dispositivo aligeirado num perímetro alargado", de acordo com o comandante da polícia de La-Tour-du-Pin, Jean Pertué.



"Afastamo-nos cada vez mais do lugar do desparecimento", afirmou à agência France Presse uma fonte próxima do dossier. "Não perdemos a esperança que ela possa estar ainda viva".



"Verificamos todas as pistas que temos. Continuamos a pensar que ela sem dúvida partir dentro de um veículo", acrescentou a mesma fonte.



As autoridades pedem a quem tenha qualquer informação para contactar o telefone 04 76 37 00 17 de França.



O caso está nas mãos do departamento de investigações de Grenoble, apoiado pela brigada de investigações de Tour-du-Pin e pela brigada territorial de Pont-de-Beauvoisin.



Segundo fonte da secretaria de Estado das Comunidades, o caso de Maëlys de Araújo, que é lusodescendente e tem apenas nacionalidade francesa, está a ser acompanhado pelo consulado de Portugal em Lyon, que já conversou com a família para oferecer o apoio necessário.



C/Lusa