Segundo maior diamante do mundo vendido por 53 milhões de dólares

Este diamante foi descoberto há dois anos numa mina na República de Botswana pela empresa canadiana Lucara Diamond Corp (LUCRF, sigla em inglês).



Os responsáveis pela descoberta do diamante de 1109 quilates deram-lhe o nome de Lesedi La Rona, que significa “a nossa luz” em tswana.



“A pedra dir-nos-á a sua história e como será cortada”, disse Laurence Graff, fundador da empresa multinacional britânica Graff Diamonds.



William Lamb, diretor-executivo da LUCRF, disse que o preço pago pela Graff Diamonds cobriu a maior proposta feita no leilão do ano passado.



Inicialmente, a LUCRF esperava vender o diamante por, no mínimo, 70 milhões de dólares, visto ser a maior joia descoberta em mais de um século, mas o preço exigido pela empresa canadiana fez cair por terra qualquer negócio.

Maior diamante do mundo descoberto na África do Sul

O diamante chamado Cullinan foi descoberto na África do Sul em 1905. Com 3106 quilates, este diamante foi o maior alguma vez encontrado.



Posteriormente, o Cullinan foi cortado em pedras mais pequenas e algumas fazem parte das joias da coroa da família real britânica.