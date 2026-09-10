"No âmbito de ações de contra-informações, foi descoberto um agente do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), um cidadão russo nascido em 1981 e funcionário de uma organização responsável pela segurança da embaixada do Reino Unido em Moscovo", afirmou o FSB no seu portal oficial.

Segundo o FSB, o homem, cuja identidade não foi revelada, "foi detido e instaurado um processo-crime por alta traição".

"Ficou provado através de documentação que o russo, por ordem do `blogger` ucraniano Karpenko D.N. [conhecido por Apostol Dmitri], recolhia, no interesse do SBU, informações sobre funcionários da referida representação diplomática" em Moscovo, indicou o FSB.

Entre as informações recolhidas estavam "dados pessoais e fotografias, informações sobre moradas residenciais, veículos, reuniões e viagens, bem como sobre o sistema de segurança da representação diplomática e as atividades desenvolvidas no local".

O serviço de segurança russo salientou que "o regime de Kiev planeava utilizar estas informações para preparar e realizar atos de terrorismo e sabotagem contra o chefe da missão diplomática e outros diplomatas, e, posteriormente, acusar o lado russo".

Tudo isto com o objetivo de "envolver o Reino Unido num conflito armado direto com a Rússia, garantir o fornecimento adicional de armas e equipamento bélico por parte de Londres e aumentar a pressão para a imposição de sanções contra a Rússia".

"O FSB chama a atenção do Reino Unido e de outros patrocinadores do regime de [Presidente ucraniano, Volodymyr] Zelensky para o facto de que, visando manter-se no poder, as autoridades ucranianas estão dispostas a realizar sabotagens e atentados terroristas inclusive contra os seus aliados estratégicos", assinalou o organismo russo.

As autoridades pediram aos cidadãos russos que se abstivessem de qualquer tipo de contacto com o referido `blogger` ucraniano ou com outros `bloggers` pró-Ucrânia, uma vez que estes "envolvem os nossos compatriotas na prática de alta traição e outros crimes especialmente graves, passíveis de penas que podem chegar à prisão perpétua".

"Recomendamos aos cidadãos que já estabeleceram contacto com estas pessoas que procurem o FSB", informou o serviço, sublinhando que esta medida, se tomada de forma voluntária e atempada, poderá livrá-los de um futuro processo judicial, desde que não haja outros crimes envolvidos nas suas ações.