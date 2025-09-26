"Segurança em risco". Drone detonado perto de central nuclear no sul da Ucrânia

Por seu lado, o governador da região de Kursk, no oeste da Rússia, informou que um drone ucraniano tentou atacar a central nuclear de Kursk-2, que está em construção na cidade de Kurchatov.

A Ucrânia possui quatro centrais nucleares e reportou incidentes ocasionais relacionados com a guerra de três anos e meio nas suas centrais na Ucrânia do Sul, Rivne e Khmelnitskyi.

Important roundtable convened by President Vladimir Putin on nuclear energy and its current growth and possibilities.

Central nuclear de Zaporizhia esteve sem energia

A agência, em comunicado emitido pelo seu diretor-geral, Rafael Grossi, afirmou que a suana noite de quarta-feira e no início da quinta-feira. Algunsvoaram até 500 metros de distância.Grossi acrescentou que osdurante a madrugada e, posteriormente, visitaram o local, perto da cidade de Pivdennoukrainsk, na região de Mykolaiv, onde oaterrou e avistaram uma cratera com cerca de quatro metros quadrados.", escreveu Grossi. Uma linha de energia também caiu, embora não estivesse ligada à central."Mais uma vez, osestão a voar demasiado perto das centrais nucleares, colocando a segurança nuclear em risco. Felizmente, o incidente da noite passada não resultou em danos na própria central nuclear do Sul da Ucrânia. Da próxima vez, podemos não ter tanta sorte”, acrescentou.participou num fórum sobre energia nuclear em Moscovo e, na rede social X,, acrescentou.Na central de Zaporizhia, tomada pelas tropas russas nas primeiras semanas da guerra, a Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de ataques que comprometem a segurança nuclear.As linhas fornecem eletricidade vital para arrefecer o combustível dos reatores e evitar um colapso. Os geradores a diesel de emergência estavam em funcionamento.