Mundo
Segurança reforçada em Paris para receber Leão XIV
O papa Leão XIV começa esta manhã uma das visitas internacionais mais aguardadas do líder da igreja católica, França. O sumo pontífice aterra em Paris às 9 da manhã para uma visita que mobiliza milhares de fieis.
Uma visita que obriga a um impressionante dispositivo de segurança para proteger o papa e acompanhar as multidões esperadas nos vários momentos previstos.
Um enorme desafio logístico para as autoridades francesas que está a ser acompanhado pela correspondente da RTP em França, Rosário Salgueiro.
A visita do papa começa esta manhã no palácio do Eliseu para um encontro com Emmanuel Macron.
Um enorme desafio logístico para as autoridades francesas que está a ser acompanhado pela correspondente da RTP em França, Rosário Salgueiro.
A visita do papa começa esta manhã no palácio do Eliseu para um encontro com Emmanuel Macron.