Segurança reforçada em Paris para receber Leão XIV

Uma visita que obriga a um impressionante dispositivo de segurança para proteger o papa e acompanhar as multidões esperadas nos vários momentos previstos.Um enorme desafio logístico para as autoridades francesas que está a ser acompanhado pela correspondente da RTP em França, Rosário Salgueiro.A visita do papa começa esta manhã no palácio do Eliseu para um encontro com Emmanuel Macron.