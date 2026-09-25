Segurança reforçada em Paris para receber Leão XIV

Segurança reforçada em Paris para receber Leão XIV

O papa Leão XIV começa esta manhã uma das visitas internacionais mais aguardadas do líder da igreja católica, França. O sumo pontífice aterra em Paris às 9 da manhã para uma visita que mobiliza milhares de fieis.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: EPA

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Uma visita que obriga a um impressionante dispositivo de segurança para proteger o papa e acompanhar as multidões esperadas nos vários momentos previstos.

Um enorme desafio logístico para as autoridades francesas que está a ser acompanhado pela correspondente da RTP em França, Rosário Salgueiro. 

A visita do papa começa esta manhã no palácio do Eliseu para um encontro com Emmanuel Macron.
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