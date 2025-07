Seguranças americanos disparam munições reais enquanto palestinianos recolhem comida

Dois vigilantes americanos, que falaram à agência de notícias The Associated Press, sob condição de anonimato, porque estavam a revelar operações internas dos seus empregadores, disseram que estavam a denunciar a situação porque estavam preocupados com o que consideravam práticas perigosas e irresponsáveis.

Segundo aqueles dois elementos da segurança a equipe de segurança contratada, muitas vezes não era qualificada, nem tinha sido avaliada, estava fortemente armada e parecia ter uma licença aberta para fazer o que quisesse.

Assim adiantaram que os seus colegas lançavam regularmente granadas de choque e spray de pimenta para os palestinianos. Um empreiteiro destes seguranças disse que eram disparadas balas em todas as direções - para o ar, para o chão e, às vezes, em direção aos palestinianos, lembrando-se, pelo menos de um caso em que julga que alguém foi atingido.

"Há pessoas inocentes a serem feridas. Muito mal, sem necessidade", afirmou.

De acordo com aquela fonte aquela equipa americana que está a monitorar as pessoas que vêm procurar comida, se regista qualquer pessoa considerada "suspeita", compartilha essas informações com os militares israelitas.

Vídeos fornecidos por um destes vigilantes e gravados nos locais de distribuição alimentar mostram centenas de palestinianos amontoados entre portões de metal, a lutar por ajuda humanitária entre o som de balas, granadas de atordoamento e picadas de spray de pimenta. Outros vídeos incluem conversas entre homens que falam inglês, discutindo sobre como os palestinianos estão a ser tratados.

Outros vídeos incluem conversas entre homens que falam inglês, discutindo como dispersar multidões e encorajando-se uns aos outros após rajadas de tiros.

Os depoimentos dos contratados - combinados com os vídeos, relatórios internos e mensagens de texto obtidos pela AP - oferecem uma rara visão do interior da Gaza Humanitarian Foundation, a recém-criada e secreta organização americana apoiada por Israel para alimentar a população da Faixa de Gaza.

No mês passado, o governo dos EUA prometeu 30 milhões de dólares para que o grupo continuasse as suas operações - a primeira doação conhecida dos EUA ao grupo, cujas outras fontes de financiamento permanecem obscuras.

Os jornalistas não conseguiram ter acesso às instalações do GHF, localizadas em zonas controladas pelos militares israelitas. A AP refere que não pode verificar de forma independente as histórias destes seguranças que denunciaram estas informações.

Um porta-voz da Safe Reach Solutions, a empresa de logística subcontratada pela GHF, disse à AP que não houve ferimentos graves em nenhuma de suas instalações, até ao momento. Mas admitiu que houve alguns incidentes isolados e que os profissionais de segurança dispararam balas reais no chão e longe dos civis para chamar à atenção.

Isso aconteceu nos primeiros dias, no "auge do desespero, quando medidas de controle de multidões foram necessárias para a segurança dos civis", disse o porta-voz.

Os mais de 2 milhões de palestinianos de Gaza estão a passar por uma crise humanitária catastrófica. Desde que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023, dando início a uma guerra que dura há 21 meses, Israel bombardeou e sitiou a Faixa de Gaza.