Mundo
Seguro destaca papel dos países do sul da Europa no contexto da União Europeia
O Presidente da República avisa que a Europa tem que garantir a soberania em termos tecnológicos e no domínio da Inteligência Artificial. António José Seguro participou pela primeira vez, em Veneza, num encontro da COTEC, que reúne as Fundações para a Inovação de Itália, Espanha e Portugal.
António José Seguro defende que tem que haver uma terceira via na Inteligência Artificial, que não dependa nem do modelo americano, orientado para o mercado, nem do modelo chinês, orientado para o controlo do Estado.