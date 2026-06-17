Seguro destaca papel dos países do sul da Europa no contexto da União Europeia

Ao lado do Rei de Espanha e do Presidente de Itália, o Chefe de Estado português destacou os contributos que os três países do sul da Europa podem ter no contexto da União Europeia.



António José Seguro defende que tem que haver uma terceira via na Inteligência Artificial, que não dependa nem do modelo americano, orientado para o mercado, nem do modelo chinês, orientado para o controlo do Estado.