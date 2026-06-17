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Debate quinzenal com o primeiro-ministro

Seguro destaca papel dos países do sul da Europa no contexto da União Europeia

Seguro destaca papel dos países do sul da Europa no contexto da União Europeia

O Presidente da República avisa que a Europa tem que garantir a soberania em termos tecnológicos e no domínio da Inteligência Artificial. António José Seguro participou pela primeira vez, em Veneza, num encontro da COTEC, que reúne as Fundações para a Inovação de Itália, Espanha e Portugal.

RTP /
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Ao lado do Rei de Espanha e do Presidente de Itália, o Chefe de Estado português destacou os contributos que os três países do sul da Europa podem ter no contexto da União Europeia.

António José Seguro defende que tem que haver uma terceira via na Inteligência Artificial, que não dependa nem do modelo americano, orientado para o mercado, nem do modelo chinês, orientado para o controlo do Estado.
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