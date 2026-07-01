Seguro elogia "reação pronta" do Governo no apoio prestado a Caracas

Seguro elogia "reação pronta" do Governo no apoio prestado a Caracas

O Presidente da República elogiou hoje a resposta do Governo aos sismos na Venezuela, considerando que "reagiu prontamente" ao disponibilizar equipas para ajudarem nas operações de resgate, e voltou a apresentar condolências às famílias enlutadas.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Em declarações aos jornalistas após um encontro com empresários portugueses na Embaixada de Portugal em Paris, António José Seguro foi questionado se considera que, perante o aumento do número de mortos entre a comunidade portuguesa na Venezuela, o Governo pode fazer mais para ajudar nas operações de busca e salvamento.

"Eu considero que o Governo e o Estado português reagiram prontamente com a ajuda que, neste momento, já está há dois dias ou três na Venezuela, com equipas especializadas para ajudarem no resgate e salvamento de pessoas", respondeu o Presidente da República.

Seguro indicou que a própria embaixadora da Venezuela em Portugal, com quem se vai reunir "ainda esta semana", agradeceu "o apoio que o Governo e o Estado português têm estado a prestar".

O Presidente da República dirigiu uma "palavra de apoio e gratidão" às equipas portuguesas que estão na Venezuela, agradecendo-lhes o trabalho que estão a fazer para "salvar vidas humanas".

"São de uma dedicação inexcedível e naturalmente que o país lhes está grato e reconhecido", disse.

António José Seguro renovou ainda os seus "sentimentos a todas as famílias enlutadas e que perderam os seus entes queridos nesta tragédia na Venezuela".

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo decretou um dia de luto nacional, a cumprir no próximo domingo, pelas vítimas dos sismos na Venezuela, em particular os cidadãos nacionais e lusodescendentes.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 1.943 mortos e 10.571 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 71 portugueses e lusodescendentes, e outros 71 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

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