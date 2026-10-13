Seguro esta semana na Eslovénia para estreia em reuniões do Grupo de Arraiolos

Depois de o ex-chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter representado Portugal em oito reuniões do Grupo de Arraiolos, o encontro na Eslovénia assinalará a estreia de António José Seguro neste fórum informal que junta presidentes sem poderes executivos de Estados-membros da UE, lançado em 2003 pelo então Presidente Jorge Sampaio.

De acordo com uma nota hoje publicada pela Presidência da República, "tratando-se da sua primeira participação numa Reunião do Grupo de Arraiolos, esta será uma ocasião privilegiada para o Presidente da República dialogar com 14 outros Presidentes da República de Estados-Membros da União Europeia, estreitando o relacionamento entre os respetivos países".

"Os chefes de Estado procurarão identificar caminhos que respondam aos principais desafios que, coletivamente, enfrentamos, e que reforcem o papel da Europa no mundo", acrescenta a nota publicada no sítio de Internet da Presidência.

O Palácio de Belém indica ainda que António José Seguro aproveitará a deslocação à Eslovénia para se encontrar com a comunidade portuguesa residente neste país.

Por seu lado, a Presidência da Eslovénia, que acolhe pela primeira vez uma reunião do Grupo de Arraiolos, sublinha que o encontro deste ano "realiza-se num momento em que a UE se depara com profundas crises geopolíticas, de segurança, económicas e sociais".

"Por esta mesma razão, o tema central da reunião será `A União Europeia numa época de múltiplas crises: entre a desistência e a perseverança`. O debate centrar-se-á na forma como a UE pode adaptar-se às novas circunstâncias sem perder os valores e princípios sobre os quais foi construída: democracia, direitos humanos, Estado de direito, solidariedade, cooperação e resolução pacífica de conflitos", lê-se numa nota divulgada pela anfitriã do encontro, a Presidente eslovena Natasa Musar.