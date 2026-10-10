Seguro recebeu Obama em Belém para troca de impressões sobre atualidade internacional

"O Presidente da República, António José Seguro, recebeu, no Palácio de Belém, o antigo Presidente dos Estados Unidos da América Barack Obama, para uma conversa informal e uma troca de impressões sobre temas da atualidade internacional", lê-se numa nota divulgada no `site` da Presidência.

A acompanhar a nota foi colocada uma fotografia do chefe de Estado português e de Barack Obama, sentados a beber um café na varanda do Palácio de Belém.

O antigo Presidente norte-americano foi hoje ao final da tarde o orador principal na sexta edição do Game Changers Forum, em Lisboa, com uma intervenção sobre liderança, resiliência e impacto.

Enquanto chefe de Estado, Obama esteve em Portugal em novembro de 2010 para participar nas cimeiras União Europeia-EUA e da NATO (aliança do Atlântico Norte).

Obama voltou a parar em Portugal, em novembro de 2016, numa escala técnica na Base das Lajes, na ilha Terceira, Açores, numa viagem entre a Alemanha e o Peru.