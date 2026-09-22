Seguro recebido pelo Papa Leão XIV no Vaticano na quinta-feira

A audiência com o Papa Leão XVI está marcada para as 09:00 locais (08:00 em Lisboa) de quinta-feira.

Segundo uma nota hoje divulgada pela Presidência da República, o chefe de Estado irá também encontrar-se com o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais da Santa Sé, arcebispo Paul Richard Gallagher.

A seguir aos encontros institucionais, o Presidente da República visitará a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro.

Depois, António José Seguro irá inaugurar a escultura "Encontro" de Álvaro Siza Vieira, nos Jardins do Vaticano. O seu regresso a Portugal está previsto para a tarde de quinta-feira.

Na quarta-feira à tarde, em Roma, o Presidente da República visitará a Igreja de Santo António dos Portugueses.

Em maio, António José Seguro convidou formalmente o Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027, por ocasião do 110.º aniversário de Fátima e quando se assinalam 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal.

"Tendo em conta que, em 2027, se assinalam os 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal, a par do 110.º aniversário das aparições marianas em Fátima e, ainda, do 10.º aniversário da canonização de Francisco e Jacinta, o Presidente António José Seguro dirigiu ao Papa Leão XIV um convite para realizar uma visita a Portugal no próximo ano", lê-se numa nota então divulgada pela Presidência da República.

Nessa nota, o chefe de Estado descreveu as relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé como "um exemplo de diálogo institucional, respeito mútuo e cooperação histórica entre Estados soberanos, ligados por uma proximidade cultural e espiritual que resulta da partilha de valores universais como o humanismo, a paz e a dignidade humana".

A visita do Papa Leão XIV a Portugal "constituirá, sem dúvida uma oportunidade para aprofundar ainda mais o relacionamento entre o Estado português e a Santa Sé", acrescentou.

Em maio, em visita a Itália -- o segundo país que visitou, depois de Espanha, desde que assumiu a chefia do Estado, em 09 de março deste ano -- António José Seguro foi questionado sobre o início de pontificado do Papa Leão XIV.

O Presidente da República considerou que "o Papa tem tido uma ação e sobretudo uma palavra no sentido da defesa da paz, do diálogo, do fim do sofrimento", com "a palavra certa nos momentos certos".