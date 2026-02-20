Seis advogados europeus defensores dos direitos humanos detidos na Turquia

Os seis investigadores, de Itália, França, Espanha, Bélgica e Rússia, foram detidos em Istambul após uma reunião com membros do Gabinete dos Direitos Humanos, uma filial turca da Associação de Advogados Progressistas.

A organização internacional tem sede em Genebra, Suíça.

As autoridades turcas acusaram o Gabinete dos Direitos Humanos de ter ligações ao DHKP/C (Partido da Frente Revolucionária de Libertação Popular), considerado por Ancara organização terrorista.

"A delegação internacional de advogados, jornalistas e ativistas de direitos humanos chegou à Turquia no dia 18 de fevereiro [quarta-feira]", disse Naim Eminoglu, advogado do Gabinete dos Direitos Humanos de Istambul.

Segundo o defensor dos direitos humanos turco, a polícia informou de imediato os seis investigadores que tinham sido detidos para deportação, tendo os passaportes sido confiscados.

Eminoglu acrescentou que os investigadores europeus estavam na Turquia em missão de observação para analisar o sistema prisional e as condições de confinamento solitário de alguns presos políticos.

O Executivo da Turquia é acusado de colocar reclusos em prisões com celas de isolamento, uma prática denunciada por organizações de defesa dos direitos humanos.