Seis cadáveres encontrados em estrada no México

A Procuradoria-Geral da Justiça do estado de Zacatecas confirmou a descoberta, adiantando que os especialistas forenses são os responsáveis pela remoção e transferência dos cadáveres para o Serviço Médico Forense, de acordo com um comunicado.

As autoridades indicaram ainda que estão a trabalhar em coordenação com os responsáveis do estado de San Luis Potosí, para o intercâmbio de informações com vista à rápida identificação dos corpos.

O local onde foram encontrados os corpos é próximo da fronteira com San Luis Potosí e, por isso, a procuradoria "não exclui que as vítimas ou algumas delas possam ser originárias desse lugar".

O estado de Zacatecas é um ponto estratégico para os cartéis mexicanos que controlam partes da região.

Desde novembro passado, face à crescente violência e insegurança, o governo mexicano implementou o Plano Zacatecas, destacando para a região diferentes forças de segurança.

O estado registou um aumento substancial da violência na segunda metade de 2021, tendo sido palco de vários massacres e execuções.

O México registou 33.315 homicídios em 2021, depois dos dois anos mais violentos da história do país sob a presidência de Andrés López Obrador, com 34.690 vítimas de homicídio em 2019 e 34.554 em 2020.

Nos dois primeiros meses do ano, o país totalizou 4.697 homicídios, 213 dos quais no estado de Guerrero.