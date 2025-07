Seis estudantes morrem em visita a mina chinesa na Mongólia Interior

O acidente ocorreu na quarta-feira, por volta das 10:20 (03:20 em Lisboa), quando uma grelha metálica cedeu sob o peso do grupo, provocando a queda dos alunos num tanque com lamas industriais, na planta de concentração de cobre e molibdénio de Wunugetushan, operada pela Inner Mongolia Mining, subsidiária do grupo estatal China National Gold.

Apesar das operações de resgate, os seis estudantes -- todos no terceiro ano da Universidade do Nordeste, em Shenyang -- foram declarados mortos no local. Um professor que acompanhava a visita ficou ferido, segundo as autoridades locais.

"Investigações preliminares indicam que a grelha se partiu durante a visita, provocando a queda acidental", afirmou um responsável citado pelo portal Jimu News. As dimensões do tanque não foram divulgadas.

O reservatório continha uma mistura espessa de água, minerais moídos e reagentes químicos que, segundo especialistas ouvidos pela imprensa chinesa, torna a sobrevivência "praticamente impossível".

O acidente ocorreu apenas dez dias após a empresa ter realizado uma reunião sobre segurança laboral, segundo uma publicação de 16 de julho na sua conta oficial na plataforma WeChat, onde destacava protocolos "rigorosos" e a meta de "zero acidentes" para 2024.

A planta é considerada uma das primeiras na China a operar com sistemas de flotação de grande capacidade, segundo um artigo técnico publicado em 2011.