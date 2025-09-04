Seis investigadores portugueses recebem bolsas de início de carreira do ECR

Na área das ciências da vida, os portugueses selecionados são Joaquim Alves da Silva, da Fundação Champalimaud (Lisboa), Vanessa Coelho Santos, da Universidade de Coimbra, ambos com projetos envolvendo o cérebro, e Rúben Pereira, com um trabalho na área da fibrose dos tecidos.

No campo da Física e Engenharia, foram contemplados, em Portugal, Paula Nabais, da Universidade Nova de Lisboa, que trabalha na área do tingimento de têxteis, e João Ribeiro, do Instituto de Telecomunicações, em Lisboa, que investiga a teoria de códigos e da informação.

Na área das Ciências Sociais foi selecionada Joana Pestana Lajes, do ISCTE (Lisboa), com um projeto sobre habitação.

As bolsas hoje atribuídas, intituladas `Starting Grants`, têm um valor total de 761 milhões de euros, no âmbito do programa Horizonte Europa da União Europeia.

Cada investigador receberá até 1,5 milhões de euros por um período máximo de cinco anos para lançar projetos próprios, formar equipas de investigação e desenvolver ideias promissoras em áreas como ciências físicas e engenharia, ciências da vida, ciências sociais e humanidades.