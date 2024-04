António Guterrres diz que a guerra no Médio Oriente é "incompreensível e totalmente evitável".

A propósito dos seis meses de conflito, o Secretário-geral das Nações Unidas condena as atrocidades do Hamas e de Israel.



E lembra que, quando se fecham os portões à ajuda humanitária, abrem-se as portas à fome.