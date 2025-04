Seis mortos após acidente com barco no centro da China

O acidente ocorreu na segunda-feira, pelas 17:30 (10:30 em Lisboa), no rio Changjiang (também conhecido como Yangtzé), quando um barco se virou com seis pessoas a bordo, perto do condado de Pingjiang, segundo a mesma fonte.

Cerca de três horas depois, equipas de resgate conseguiram localizar os corpos dos seis passageiros.

As autoridades competentes estão a investigar as causas do acidente, ainda de acordo com a Xinhua.