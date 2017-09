Seis pessoas mais ricas do Brasil têm uma riqueza equivalente a 100 milhões de brasileiros

Lusa25 Set, 2017, 16:17 | Mundo

"O Brasil permanece com um dos piores países do mundo em matéria de desigualdade de rendimento e tem mais de 16 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza", indicou o estudo "A Distância que nos Une", elaborado pela organização não-governamental (ONG) Oxfam Brasil.



A ONG alertou que a tendência é "ainda mais preocupante" porque, segundo as projeções do Banco Mundial, o Brasil poderá ter mais 3,6 milhões de pobres até ao final deste ano.



"É importante que a sociedade brasileira tenha em conta que estamos a construir um futuro com dois níveis: os cidadãos de primeira e os de segunda categoria. Aqueles que têm e aqueles que não têm", afirmou à agência de notícias EFE Kátia Maia, diretora-executiva de Oxfam Brasil.



A responsável da organização reconheceu os progressos conseguidos em matéria social nas últimas décadas, mas advertiu sobre o perigo que se vive no atual contexto de crise económica e das reformas de corte liberal empreendidas pelo Governo do Presidente Michel Temer.



A Oxfam denunciou que no Brasil "uma pessoa que recebe um salário mínimo mensal (cerca de 250 euros) precisaria trabalhar quatro anos para ganhar o mesmo que 1% da população mais rica ganha em média num mês" e 19 anos, na mesma comparação, em relação aos 0,1% de milionários.



"Existe uma evidente e acelerada redução do papel do Estado na redistribuição dos recursos na nossa sociedade, o que aponta para um novo ciclo de aumento das desigualdades", acrescentou o estudo.



Dentro da desigualdade "extrema" que apresenta o país, segundo o relatório, as mulheres só terão um rendimento equiparado aos homens em 2047, enquanto os negros ganharão o mesmo que os brancos somente em 2089, mantendo-se a tendência dos últimos anos.



No entanto, o Brasil precisaria 75 anos para atingir o nível atual de desigualdade existente no Reino Unido.



A Oxfam indicou como fatores das enormes diferenças no país "o sistema tributário regressivo que pesa fortemente sobre a classe média e mais pobre", a "discriminação" por raça e género e a "falta de espírito democrático do sistema político, que concentra o poder e é altamente propenso à corrupção".