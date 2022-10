Seis pessoas morrem devido às fortes chuvas no estado brasileiro do Paraná

Segundo um novo relatório da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, divulgado na terça-feira, entre as seis vítimas mortais estão um menino de oito meses e uma menina de seis anos, que viajavam num veículo com os pais.

Os moradores conseguiram ainda salvar os pais das duas crianças antes que o carro fosse arrastado pela corrente.

Cerca de 40 cidades do estado brasileiro do Paraná sofreram danos provocados pelas chuvas, que afetaram mais de 22 mil pessoas, sendo que mais de duas mil tiveram de abandonar as suas casas.