Seis suspeitos detidos e cinco vítimas de tráfico de pessoas resgatadas em Espanha

Em comunicado, a PJ explica que a operação conjunta com a Guardia Civil de Logronho - La Rioja, que decorreu na quarta-feira, visou um grupo de cariz familiar que recrutava em Portugal há vários anos pessoas fragilizadas, com carências económicas e em processos de exclusão social, enganando-as com promessas de emprego bem remunerado e posteriormente explorava-as em trabalhos agrícolas em Espanha.

Os suspeitos intermediavam, junto de vários empregadores, o fornecimento deste tipo de mão-de-obra, mantendo as vítimas controladas, "a viver em deploráveis condições de habitabilidade e alimentação, sob constante ameaça e coação, ficando na posse da quase totalidade dos proventos auferidos", apropriando-se do dinheiro que os empresários lhe entregavam para pagamento dos salários, refere a nota.

Os mandados de busca e detenção europeus foram emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Castelo Branco, em articulação com o EUROJUST.

No decurso das diligências desenvolvidas em território espanhol, sempre acompanhadas pela PJ, foram ainda recolhidos elementos de prova adicionais, nomeadamente uma pistola de calibre 9 mm.

As vítimas resgatadas na operação Mãos Duras tinham idades entre 25 e 58 anos.

Duas das vítimas foram sequestradas em Portugal, em finais do passado mês de abril, e obrigadas, "mediante ameaça e coação com arma de fogo", a viajar até ao local onde hoje foram resgatadas.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 54 anos, vão ser presentes à audiência nacional em Madrid, para extradição para território nacional.