Seis trabalhadores desaparecidos em colapso de ponte nos EUA dados como mortos

De acordo com o superintendente da polícia do estado do Maryland, o coronel Roland L. Butler Jr., a missão de busca e salvamento estava a transformar-se numa missão de busca e recuperação.

Os mergulhadores deverão regressar ao local pelas 06:00 locais (10:00 em Lisboa), esperando-se melhoria face às condições noturnas, noticia a Associated Press (AP).

O navio cargueiro "Dali" embateu num pilar da ponte Francis Scott Key, fazendo-a desmoronar e submergir no rio, juntamente com vários veículos.

O acidente, que aconteceu cerca da 01:30 locais (05:30 em Lisboa), deixou pelo menos 20 pessoas desaparecidas, sendo que, até ao momento, apenas duas foram resgatadas com vida, de acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros locais.

Seis das pessoas que ficaram desaparecidas após a queda da ponte integravam uma equipa de construção que estava a reparar buracos no pavimento da ponte.

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, assim que o navio embateu num pilar, a estrutura partiu-se e, em apenas alguns segundos, caiu na água, enquanto a embarcação se incendiava.

As autoridades locais tentam agora determinar o que levou o "Dali" a desviar-se do seu percurso inicial, já que o navio começou a virar dois minutos antes do impacto que acabaria por derrubar a ponte.

Tanto a polícia local como o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmaram não haver indícios de que se tenha tratado de um ato terrorista ou sequer propositado, mas o FBI (polícia federal norte-americana) já se juntou às investigações.

A ponte Francis Scott Key (batizada em homenagem ao autor da letra do hino dos Estados Unidos) era a maior desta cidade do estado de Maryland, com 2.632 metros de comprimento, e suportava a passagem de mais de 11 milhões de veículos por ano.

Imortalizada na série norte-americana "The Wire", começou a ser construída sobre o rio Patapsco em 1972 e foi inaugurada em 23 de março de 1977.

O chefe de Estado norte-americano, Joe Biden, considerou que o colapso da ponte em Baltimore, no estado de Maryland, foi um "acidente terrível" e ordenou a respetiva reconstrução.