"Sem a América, é impossível". Zelensky insiste em apoio dos EUA à Ucrânia

“Há quem diga que a Europa poderia oferecer garantias de segurança sem os americanos, mas eu respondo sempre que não”, vincou Zelensky.O líder ucraniano vai participar no final desta semana na Conferência de Segurança de Munique, onde deverá encontrar-se com o vice-presidente dos EUA, JD Vance. Donald Trump disse entretanto que “provavelmente” também iria estar com Zelensky esta semana, mas não há uma data oficial divulgada., reiterou o presidente da Ucrânia na entrevista

Na opinião de Zelensky, é “muito importante” que Trump se encontre com uma delegação ucraniana antes de se encontrar com Vladimir Putin.

Apesar de Donald Trump ter vindo a repetir que quer acabar com a guerra na Ucrânia, muitos especialistas temem que isso implique forçar Kiev a ceder às exigências do presidente russo, nomeadamente abdicando de território.

Na segunda-feira, em entrevista à Fox News, o líder norte-americano disse mesmo que a Ucrânia pode vir a tornar-se russa. “Podem chegar a um acordo, podem não chegar a um acordo. Podem ser russos um dia, podem não ser russos um dia”, declarou.

Volodymyr Zelensky já disse estar pronto para negociar com Moscovo, mas quer que Kiev o faça a partir de “uma posição de força”, oferecendo uma troca direta de territórios., avançou, referindo-se ao território da região russa de Kursk que Kiev conseguiu conquistar numa ofensiva há cerca de seis meses.

Zelensky sem esperança nas Forças de Paz da ONU





Acerca da ideia do presidente francês, Emmanuel Macron, de uma força europeia de manutenção de paz, Zelensky afirmou que “se for parte [de uma garantia de segurança], se implicar entre 100 mil a 150 mil tropas europeias, então sim”.

“Mas, ainda assim, não estaríamos ao mesmo nível que o Exército russo que enfrentamos”, acrescentou.O presidente da Ucrânia disse ainda não considerar que “as tropas das Nações Unidas [Forças de Paz da ONU, conhecidas como Capacetes Azuis] ou algo semelhante tenham alguma vez na história realmente ajudado alguém”.

“Atualmente, não podemos apoiar esta ideia. Somos a favor de um contingente [de manutenção da paz] se fizer parte de uma garantia de segurança, e volto a sublinhar que sem a América isso é impossível”.