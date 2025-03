Sem novas crises. Papa Francisco permanece estável

O mais recente boletim clínico, divulgado pelo Vaticano, dá conta que Francisco “permanece alerta e a cooperar com a terapia”.



Na manhã desta terça-feira, passou a usar oxigenoterapia de alto fluxo e fez fisioterapia respiratória.



O Papa "não teve nenhum episódio de insuficiência respiratória ou broncoespasmo" e não tem febre, refere o Vaticano, acrescentando que "esta noite, como previsto, será retomada a ventilação mecânica não invasiva até amanhã [quarta-feira] de manhã".



Na segunda atualização do dia, a sala de imprensa da Santa Sé refere que o prognóstico permanece, no entanto, "reservado".



Francisco, de 88 anos, está internado no hospital Gemelli, em Roma, há mais de duas semanas. Foi internado a 14 de fevereiro com uma infeção respiratória grave que desencadeou outras complicações.