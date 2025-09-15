Sem obstáculos. Portugal mais perto de reconhecer Estado da Palestina

"Neste momento está concluído o processo de audição dos grupos parlamentares na Assembleia da República. Terei ainda que falar mais uma vez, eu e o senhor primeiro-ministro, com o senhor presidente da República", afirmou Rangel, após um encontro com a homóloga britânica, Yvette Cooper.

Rangel adiantou que "até agora não há nenhum facto que vá interferir nesse caminho para o reconhecimento", referindo que "o processo está em andamento e terá desenvolvimentos para a semana".



O presidente da República considerou na sexta-feira prematuro pronunciar-se sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, uma vez que o Governo está a conduzir um processo com vários países para se chegar a uma "posição comum".

No final de julho, o presidente Emmanuel Macron anunciou que a França iria reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, que se realiza entre 9 e 23 de setembro em Nova Iorque. Na sequência deste anúncio, mais de uma dezena de governos ocidentais, entre os quais Portugal, admitiram fazer o mesmo.

Atualmente, três quartos dos Estados-membros da ONU reconhecem o Estado da Palestina, proclamado pela liderança palestiniana no exílio, no final da década de 1980.



