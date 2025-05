Líderes europeus debatem resposta do continente aos desafios do futuro

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, não vai marcar presença por causa da campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas, que se realizam no domingo.



A União Europeia vai estar representada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, que presidirá ao encontro em conjunto com o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, recentemente reeleito.



Em Tirana, estará igualmente o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.





Este será o sexto encontro da Comunidade Política Europeia, um fórum intergovernamental para debater questões políticas e estratégicas relacionadas com o futuro da Europa criado na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, e de uma ideia lançada pelo presidente francês, Emmanuel Macron.