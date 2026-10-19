Sem UE. Reino Unido vulnerável a crises internacionais

A avaliação deste think tank, próximo do Partido Trabalhista, aumenta a pressão sobre o primeiro-ministro para que apoie o regresso à União Europeia. Sendo certo que Andy Burnham já admitiu que deseja analisar todas as opções possíveis nas relações do país com o bloco europeu.



O documento do Institute for Public Policy Research (IPPR) olha para o expansionismo russo, a falta de fiabilidade dos EUA como parceiro internacional e a crescente assertividade de Pequim. Estes exemplos demonstram que o Reino Unido deve reforçar o poder unindo-se a outras nações europeias, em vez de tentar agir por conta própria. “A soberania sem a capacidade de a exercer não é autonomia. Procurar um equilíbrio entre potências maiores é, na melhor das hipóteses, uma estratégia de sobrevivência, e não de sucesso”, lê-se no estudo.

O diretor executivo do IPPR, citado pelo Guardian sublinha que “o governo fez progressos importantes na recomposição das relações com a Europa, mas uma série de acordos pontuais não vão ser suficientes. Existe uma opção que é a melhor para a relação do Reino Unido com a Europa: a adesão à União Europeia”.

Foto: Christian Lue - Unsplash

“Isto não significa anunciar um novo referendo amanhã. Mas significa iniciar um trabalho para avançar em direção a este objetivo, construindo apoio político tanto a nível interno como na Europa”, refere Harry Quilter-Pinner.



De acordo com este instituto, um eventual regresso à União Europeia teria que ser uma nova adesão, em vez de “voltar a aderir”. Isto porque desde a saída do Reino Unido, em 2020, as mudanças foram mais do que muitas. “Istoanunciar um novo referendo amanhã. Mas significapara avançar em direção a este objetivo, construindo apoio político tanto a nível interno como na Europa”, refere Harry Quilter-Pinner.De acordo com este instituto, um eventual regresso à União Europeia, em vez de “voltar a aderir”. Isto porque desde a saída do Reino Unido, em 2020, as mudanças foram mais do que muitas.



A análise do IPPR garante ainda que a maioria dos eleitores estaria disposta a apoiar esta posição. Exemplo disso são os resultados de uma nova sondagem que mostra que 52 por cento dos eleitores são a favor de reintegrar a UE, enquanto 29 por cento estão contra. O documento junta-se a outros estudos que estão a surgir desde que o líder do governo britânico anunciou uma reavaliação da política em relação à União Europeia.

Antes e ao jornal The Guardian, Andy Burnham admitiu que gostaria de ver o regresso do Reino Unido à União Europeia.



O Institute for Public Policy Research (IPPR) é o principal think tank progressista do Reino Unido. Tem como missão “promover uma sociedade mais justa, verde e próspera através de investigação política aprofundada, relatórios e propostas de reformas legislativas.”

