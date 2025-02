Sem vítimas mortais. Desastre com avião no Canadá faz 18 feridos

Um avião da Delta Airlines capotou após uma aterragem de emergência no Aeroporto Internacional de Pearson, em Toronto, na segunda-feira.O avião tinha partido de Minneapolis, no Estado norte-americano do Minnesota, e dirigia-se para Toronto, no Canadá, quando se despenhou ao início da tarde, informou a Delta AirLines.Até ao momento não foi dada qualquer explicação para a causa do acidente.As declarações são, no entanto, contraditórias às informações do aeroporto, que na manhã de segunda-feira tinha comunicado que estava a enfrentar ventos fortes e temperaturas negativas, mas previa tráfego intenso.

Uma violenta tempestade de neve atingiu o leste do Canadá no domingo e na segunda-feira a região era ainda atingida por ventos fortes.

The snow has stopped coming down, but frigid temperatures and high winds are moving in.



Today, we're expecting a busy day in our terminals with over 130,000 travellers on board around 1,000 flights.



"A neve deixou de cair, mas as temperaturas gélidas e os ventos fortes estão a chegar", lê-se numa publicação da página do aeroporto na rede social X, feita na segunda-feira."As companhias aéreas estão a recuperar após a tempestade de neve deste fim de semana, que despejou mais de 22 cm de neve no aeroporto", acrescentou, afirmando que a equipa do campo de aviação “trabalhou durante a noite para limpar as áreas críticas para que os aviões possam aterrar e levantar voo em segurança”.

"Está ao contrário"

Os sobreviventes disseram que ficaram suspensos de cabeça para baixo nos seus assentos e tiveram de soltar os cintos para conseguirem sair do avião."O nosso avião caiu. Está ao contrário", disse John Nelson, um dos passageiros, num vídeo publicado no Facebook, onde se vê o avião capotado e várias pessoas a sair da aeronave.

No entanto, duas pistas permanecerão fechadas por vários dias para investigação e os passageiros foram informados que podem ser registados alguns atrasos nos voos.O Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá (TSB) disse que estava a "recolher informações e a avaliar a ocorrência".

O acidente no Canadá é o mais recente de vários que têm sido registados na América do Norte nas últimas semanas. O mais grave foi o que ocorreu em Washington, no final de janeiro, quando um helicóptero do exército colidiu com um avião de passageiros, matando todas as 67 pessoas que seguiam a bordo.