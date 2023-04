Semana Santa. Papa preside à missa do Domingo de Ramos

Este momento é sempre vivido com muita expectativa por milhares de fiéis.



A manhã começa com a bênção dos ramos, uma procissão onde o papa não está.



Como tem acontecido noutras cerimónias eucarísticas, a celebração no altar vai ser confiada a um cardeal, hoje a D. Leonardo Sandri, do Colégio Cardinalício.



O Vaticano informa que a Missa de Ramos vai ter, como concelebrantes, 40 cardeais, 30 bispos e 300 padres.



Durante a cerimónia, vai ser feita uma oração em português pelos "governantes das nações", no fundo, um apelo à paz.



No final da Missa, o Papa vai recitar o ângelus com os peregrinos presentes.