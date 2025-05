Semelhanças com humanos. Chimpanzés usam folhas para cuidarem da higiene íntima e tratarem feridas

“Penso que quanto mais encontrarmos casos de animais que se ajudam uns aos outros sem qualquer benefício imediato para si próprios, mais provas reunimos para mostrar que isso é algo que também não é tão exclusivamente humano, ao contrário do que pensávamos”, afirmou Freymann.

Chimpanzés limpam genitais após sexo

O relatório científico, publicado na revista Frontiers in Ecology and Evolution, foca-se em duas comunidades de chimpanzés da África Oriental na floresta de Budongo, no Uganda.







A equipa de investigadores combinou observações recentes de um período de quatro meses para cada comunidade (Sonso e Waibira) com observações da comunidade de Sonso registadas ao longo de três décadas.



Nesse período, foram identificados 23 casos de autocuidado relacionadas com ferimentos em ambas as comunidades, desde lamber feridas, esfregá-las com folhas, pressionar com os dedos ou aplicar folhas mastigadas.



Os chimpanzés também demonstraram outras formas de autocuidado, como usar folhas para limpar os genitais depois do sexo ou para se limparem depois de defecarem.



Na comunidade de Sonso, foi inclusivamente observado um caso em que chimpanzés ajudaram um membro do grupo a limpar o pénis depois de ter feito sexo.





, declarou Elodie Freymann, uma das autoras do estudo, citada pelo

Estudos anteriores tinham já concluído que os chimpanzés usavam insetos para tratar as próprias feridas e as dos outros membros do grupo. Já os orangotangos foram observados a tratar ferimentos com a seiva e as folhas mastigadas de plantas com propriedades medicinais conhecidas.

Agora, os investigadores revelam que também os chimpanzés aplicam matéria vegetal mastigada nas suas feridas e sugerem que os cuidados relacionados com a saúde podem estar mais difundidos entre estes primatas do que se pensava anteriormente.

, explicou Elodie Freymann.

Afinal, segundo os cientistas, os primatas apresentam semelhanças aos humanos também nessa vertente, o que revela sentimentos de empatia ou altruísmo.