Senado brasileiro aprova projeto de lei para reduzir pena de Bolsonaro

O Senado brasileiro aprovou hoje o projeto de lei que procura reduzir as penas do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão, bem como de outros participantes na tentativa de golpe de Estado ocorrida após as eleições de 2022.

O texto, apoiado pela maioria conservadora no Congresso, poderia reduzir a condenação de Jair Bolsonaro para dois anos e quatro meses.

O projeto, que tinha sido aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, contou com 48 votos a favor e 25 contra, e agora será enviado para a Presidência da República.

O atual presidente brasileiro Lula pode vetá-lo.