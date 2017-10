Senado de Espanha aprova suspensão da autonomia da Catalunha

RTP27 Out, 2017, 15:13 / atualizado em 27 Out, 2017, 15:21 | Mundo

Com esta decisão, o Executivo de Mariano Rajoy fica autorizado a suspender a autonomia da Catalunha e assumir a gestão direta daquela região.

Parlamento catalão votou independência



O presidente do Governo espanhol irá esta tarde reunir um Conselho de ministros extraordinário para adotar medidas que visam, nomeadamente, a entrega da gestão doe da polícia regional catalã a Madrid.Antes do voto do Senado espanhol, o Parlamento da Catalunha aprovou uma resolução conjunta das forças políticase CUP tendo em vista a declaração de independência da região face a Madrid. A votação decorreu sem a presença de boa parte dos deputados catalães.A proposta de resolução das formações pró-independência passou com 70 votos a favor, dez votos contra e dois em branco. Ou seja, votaram 82 dos 135 deputados que formam oEstiveram ausentes durante a votação secreta três grupos da oposição ao Governo regional de Carles Puigdemont: Ciutadans, PSC e o PP catalão. Concluída o processo, ouviu-se o hino da Catalunha,entre as paredes do Parlamento.Está assim dado o passo decisivo para o início do processo constituinte de uma república catalã, independente do poder central de Madrid.