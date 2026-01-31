Senado dos EUA aprova financiamento do governo por 8 meses excetuando Segurança Interna

Com a iminência de uma paralisação do governo a partir de sábado, o Presidente Donald Trump já tinha fechado na quinta-feira um raro acordo com os senadores democratas para prolongar o financiamento e rever a situação no DHS, após as mortes de dois manifestantes por agentes federais na cidade de Minneapolis.

O projeto de lei foi aprovado por 71 senadores (29 contra) e segue para a Câmara dos Representantes, que só deverá regressar aos trabalhos na segunda-feira, pelo que o governo poderá ficar parcialmente paralisado durante o fim de semana, até à votação final.