Senado dos EUA aprova projeto de lei para forçar divulgação de documentos sobre Epstein
O Senado norte-americano aprovou hoje, por unanimidade, um projeto de lei que obriga o Departamento de Justiça a divulgar os arquivos do caso Jeffrey Epstein, poucas horas após o texto ter passado na Câmara dos Representantes.
Os senadores utilizaram um procedimento especial para garantir que o projeto de lei fosse automaticamente considerado aprovado, sem debate ou emendas, assim que fosse enviado pela Câmara dos Representantes.
O projeto será agora enviado para a mesa de Donald Trump, para assinatura, visto que o Presidente dos Estados Unidos já declarou que assinará a legislação, à qual se opôs por muito tempo.
