Senado dos EUA aprova projeto de lei para forçar divulgação de documentos sobre Epstein

Os senadores utilizaram um procedimento especial para garantir que o projeto de lei fosse automaticamente considerado aprovado, sem debate ou emendas, assim que fosse enviado pela Câmara dos Representantes.

O projeto será agora enviado para a mesa de Donald Trump, para assinatura, visto que o Presidente dos Estados Unidos já declarou que assinará a legislação, à qual se opôs por muito tempo.