Senado dos EUA confirma ex-apresentadora da Fox News como procuradora de Washington

Pirro, ex-apresentadora do `The Five` na Fox News, foi confirmada no sábado pela câmara alta do Congresso dos Estados Unidos, com 50 votos a favor e 45 votos contra.

Em maio, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na plataforma Truth Social a nomeação de Pirro como procuradora interina dos EUA para o Distrito de Columbia. Posteriormente, nomeou-a para o cargo a título permanente.

Trump tinha inicialmente nomeado o procurador-geral interino Ed Martin, mas acabou por retirar essa nomeação após pressão dos republicanos do Senado.

Trump explicou na publicação que Pirro foi procuradora-adjunta do condado de Westchester, em Nova Iorque, e que também foi juíza de condado e procuradora distrital.

Após o anúncio do líder republicano, a Fox News anunciou que Pirro deixaria a rede de imediato.

Pirro foi uma das apresentadoras da Fox visada numa ação judicial movida por questionar a validade das contagens das eleições presidenciais de 2020 nas transmissões da emissora.

A Fox resolveu o caso fora do tribunal e foi forçada a reconhecer a falsidade das declarações de Pirro e de outras apresentadoras.

Em 2021, Trump perdoou o ex-marido de Pirro e antigo advogado republicano, Albert J. Pirro, que foi condenado por conspiração e evasão fiscal em 2000.