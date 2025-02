Senado dos EUA confirma Robert F. Kennedy Jr. como secretário da Saúde

A câmara alta do Congresso dos Estados Unidos, controlada pelos republicanos, aprovou por uma curta margem, de 52 votos a favor e 48 votos contra, a nomeação do sobrinho do Presidente norte-americano assassinado John Fitzgerald Kennedy (JFK, 1961-1963).

Kennedy Jr., conhecido pelas suas teorias da conspiração sobre as vacinas, foi nomeado por Trump a 14 de novembro, pouco mais de uma semana depois das eleições presidenciais em que este derrotou a candidata democrata, a vice-presidente em exercício, Kamala Harris.

Trump afirmou então, na sua rede social, Truth Social, que zelar pela saúde dos cidadãos é o cargo mais importante do Governo e sustentou que, "durante demasiado tempo", os norte-americanos tinham sido "esmagados pelo sistema alimentar industrial e pelas farmacêuticas, que recorreram ao engano, à desinformação e à manipulação" em questões de saúde pública.

Robert Francis Kennedy Junior, de 71 anos, é, além de sobrinho de JFK, filho do antigo procurador-geral dos Estados Unidos Robert F. Kennedy, também ele assassinado na década de 1960, mas o clã Kennedy, historicamente democrata, afastou-se dele por causa da sua proximidade com Trump.

Em abril de 2023, antes de dar o seu apoio ao então candidato presidencial republicano, apresentou-se como a alternativa ao então Presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden (2021-2025), e anunciou as suas aspirações a ser o candidato do Partido Democrata, mas em outubro do mesmo ano abandonou o partido para se candidatar como independente e depois acabou por se retirar da corrida presidencial e juntar-se à campanha de Trump.

A sua escolha como secretário da Saúde foi questionada e juntou-se à polémica lista que compunha o executivo de Trump, com o dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, como chefe do Departamento de Eficiência Governamental; o apresentador da Fox News Pete Hegseth como secretário da Defesa, ou o legislador Matt Gaetz como Procurador-Geral, que acabou por demitir-se devido a escândalos sexuais.

Na sua audiência de confirmação no Senado, a 29 de janeiro, Kennedy Jr. negou ser antivacinas, apesar de ter anteriormente defendido que nenhuma delas é segura.

Em concreto, disse apoiar a administração de vacinas contra o sarampo e a poliomielite, afirmando: "Nada farei, como secretário da Saúde, que dificulte ou desencoraje as pessoas de tomar qualquer uma dessas vacinas".