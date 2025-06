Senado norte-americano aprovou o início do debate sobre polémico orçamento de Trump

Foto: Elizabeth Frantz - Reuters

Com 51 votos a favor e 49 contra, os legisladores aumentam as probabilidades de conseguirem aprovar na próxima semana a nova lei.



O projeto prevê financiar medidas para aumentar as despesas com a defesa e o controlo da imigração e reduzir programas de assistência como o Medicaid.



Alguns senadores republicanos estão contra os cortes nos programas sociais e outros alertaram para o impacto fiscal.



Mas a maioria no Senado é republicana.



A oposição dos democratas a este plano é feroz.



As críticas apontam principalmente para uma redução de impostos que beneficia os ricos à custa dos programas sociais de que dependem milhões de americanos de baixos rendimentos.