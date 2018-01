Senador confirma que Trump usou linguagem imprópria

Jorge Almeida - RTP12 Jan, 2018, 16:44 / atualizado em 12 Jan, 2018, 16:46 | Mundo

Numa reunião na Casa Branca sobre uma proposta bipartidária nas questões da imigração para os Estados Unidos, Donald Trump terá dito: “Por que queremos pessoas de África aqui? Eles são países de merda. Devíamos ter mais pessoas da Noruega”.



A linguagem ofensiva de Trump não só em relação a países africanos como também sobre o Haiti, mereceu veementes condenações de todas as partes do mundo.



The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de janeiro de 2018

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de janeiro de 2018

O presidente dos Estados Unidos já escreveu duas vezes noem sua defesa. Confirma que usou palavras duras mas não aquelas que estão a ser divulgadas pela comunicação social.O senador democrata Dick Durbin, que estava presente na reunião, desmente o presidente e confirma o uso de linguagem “vulgar” e que falou repetidamente de países africanos com o termo “shithole” (países de merda).Em Genebra, a delegação de direitos humanos das Nações Unidas disse que as palavras usadas são "racistas" e incitam à xenofobia."São comentários chocantes e vergonhosos do Presidente dos Estados Unidos. Não há outra palavra que se possa usar", disse o porta-voz Rupert Colville.“Os comentários de Trump são extremamente ofensivos para a África do Sul”, disse por outro lado, Jessie Duarte, do ANC.O Ministério das Relações Exteriores do Botswana convocou o embaixador dos EUA como forma de protesto e considerou os comentários como "altamente irresponsáveis, repreensíveis e racistas".Por fim, Torbjoern Saetre, um político norueguês, também decidiu responder a Trump: “Em nome da Noruega: obrigado, mas não”.