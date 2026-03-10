Senadores brasileiros querem investigar ligação de juizes do Supremo a fraude

O senador Alessandro Vieira formalizou na segunda-feira o pedido, assinado por senadores de centro-direita e direita, incluindo do Partido Liberal, liderado pelo ex-Presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

A comissão, apoiada por 35 dos 81 senadores, iria investigar a conduta dos juízes José Antonio Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, este último um dos magistrados que condenaram Bolsonaro.

"Agora começa o trabalho para a formação efetiva da comissão. A justiça deve ser igual para todos", declarou Vieira nas redes sociais.

O escândalo veio a público no final do ano passado, quando o banco central do Brasil ordenou a liquidação do Banco Master, na sequência da descoberta de que o estatal Banco de Brasília adquiriu cerca de 12 mil milhões de reais (1,9 milhões de euros) em títulos da instituição sem garantias financeiras.

Em 04 de março, a justiça brasileira decretou a prisão preventiva do proprietário do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro, por suspeita de tentar coagir testemunhas e ordenar ataques contra jornalistas.

Um dia depois, a imprensa brasileira divulgou mensagens de Vorcaro a detalhar inúmeros encontros com o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, senadores e deputados, funcionários do banco central e juízes do STF.

Dias Toffoli e De Moraes constam da lista de contactos, mas negam qualquer ligação ilícita ao banqueiro.

Em fevereiro, Dias Toffoli, responsável pela investigação, foi obrigado a renunciar à instrução do processo depois de terem sido descobertas ligações suas a Vorcaro.

O juiz apanhou `boleia` no avião privado do banqueiro para ver a final da Libertadores, em Lima, entre o Palmeiras e o Flamengo.

Uma notícia revelou ainda que a família de Toffoli vendeu um complexo hoteleiro de luxo no sul do Brasil, o Tayayá Aqua Resort, a um cunhado do banqueiro investigado, Fabiano Zettel, por 6,6 milhões de reais (1,09 milhões de euros).

No entanto, após esta venda, ocorrida em 2021, o juiz continuou a deslocar-se semanalmente ao complexo, onde possui uma casa, segundo a imprensa.

Quanto a De Moraes, o jornal `O Globo` revelou que Vorcaro trocou mensagens com o juiz horas antes da primeira detenção, em novembro, de acordo com uma análise da Polícia Federal a um dos telemóveis do banqueiro.