Senadores norte-americanos não querem zona de exclusão aérea

Volodymyr Zelenski tem pedido com frequência uma área de exclusão aérea na Ucrânia para prevenir o território do país ser bombardeado por ar. No entanto, várias potências do ocidente, sobretudo os Estados Unidos, recusm querer criar essa zona, já que se acredita que levará a confronto militar direto com os russos e ao início das III Guerra Mundial.