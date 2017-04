Senegal tem "porta aberta" para assumir um papel essencial na CPLP, diz Marcelo

Lusa 13 Abr, 2017, 14:44 | Mundo

No segundo dia de visita de Estado ao Senegal, em declarações aos jornalistas na ilha de Gorée, em frente a Dacar, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "é impressionante" a presença da língua portuguesa neste país, que tem "46 mil jovens a falar português".

O chefe de Estado referiu que os senegaleses "querem aumentar este número", e considerou que isso "permite esperar o melhor do papel do Senegal na CPLP no futuro", e que há "uma porta aberta para um papel essencial do Senegal na CPLP".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, também "na relação bilateral" entre Portugal e o Senegal existe um "estreitamento das relações" que abre "uma perspetiva totalmente nova".

O Senegal constitui para Portugal, para além dos países africanos da CPLP, "outro parceiro que fala português, que já está observador na CPLP, e que pode ser tão importante quanto os outros, que são países irmãos de que se fala mais", acrescentou.