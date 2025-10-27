Sentença dos generais angolanos "Kopelipa" e "Dino" marcada para 06 novembro

De acordo com uma nota do Tribunal Supremo, a juíza relatora do processo, Anabela Valente, marcou hoje a data da leitura da sentença na sessão de audiência, na qual a defesa solicitou nova data para apresentação dos quesitos, ficando esta agendada para quinta-feira.

O julgamento, que começou em 10 de março deste ano, tem como arguidos Manuel Hélder Vieira Dias "Kopelipa", Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", o advogado Fernando Gomes dos Santos, o cidadão chinês Yiu Haiming, e as empresas China International Found (CIF), Plansmart International Limited e Utter Right International Limited.

Os arguidos estão acusados pelo Ministério Público da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influência.

Nas alegações finais, o Ministério Público deixou cair a maioria dos crimes de que vinha acusado o general "Kopelipa", antigo chefe da Casa Militar de José Eduardo dos Santos, pedindo a condenação pelo crime de tráfico de influência.

Quanto ao general "Dino", antigo chefe das comunicações ao tempo de José Eduardo dos Santos, e os restantes arguidos do processo, incluindo as empresas, o Ministério Público pediu a condenação pelos crimes de falsificação de documentos, tráfico de influência e branqueamento de capitais.

De acordo com a acusação, o Estado angolano saiu lesado de um acordo de financiamento com o grupo CIF, durante o período em que Angola desenvolveu vários projetos de reconstrução nacional financiados pela China.