Sentido em Taipé. Sismo de 7,0 atinge Taiwan

Um abalo de magnitude 7,0 atingiu uma área a cerca de 32 km (20 milhas) da costa nordeste de Yilan, em Taiwan, no final da noite de sábado, informou a administração meteorológica da ilha.

Dia 21 de dezembro de 2025, um abalo de magnitude seis atingiu condado de Chiayi em Taiwan ferindo 27 pessoas AFP

O tremor foi sentido em edifícios na capital, Taipé, e teve uma profundidade de 73 km (45 milhas), acrescentou a administração.

A avaliação dos danos estava em curso, informou a Agência Nacional de Bombeiros.

O sismo, medido em 6,6 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e 7,0 localmente, atingiu uma área a 31 quilómetros a leste-sudeste de Yilan às 23h05 locais, com tremores suficientemente intensos para serem classificados como nível 4 na escala de Taiwan na capital. 
Will Ripley, da CNN, registou os tremores de quase um minuto em Taipé, descrevendo-os como intensos e um dos mais fortes desde 1999. 

O governo da cidade de Taipei afirmou que não houve relatos de grandes danos imediatamente após o incidente.

Mais de 3.000 casas em Yilan ficaram brevemente sem energia, informou a Taiwan Power Company.

Até à data, não há registo de danos ou feridos, graças ao epicentro em alto mar, à profundidade do sismo e aos rigorosos códigos de construção de Taiwan. As autoridades monitorizam possíveis réplicas, mas não há risco de tsunami.

Este é o segundo sismo em poucos dias. Dia 21 de dezembro, um abalo de magnitude 6,0 atingiu Taiwan, ferindo 27 pessoas e provocando o desabamento dos tetos das casas, segundo as autoridades locais.

Taiwan está localizado perto da junção de duas placas tectónicas e é propenso a sismos.

Mais de 100 pessoas morreram num terramoto no sul de Taiwan em 2016, enquanto um terramoto de magnitude 7,3 matou mais de 2.000 pessoas em 1999.


