Sentinel do Norte: o isolamento em nome da sobrevivência

Paulo Alexandre Amaral - RTP28 Nov, 2018, 18:50

John Allen Chau foi morto por uma chuva de setas na praia de Sentinel quando tentava entrar em contacto com os indígenas. Não era a primeira vez que o missionário cristão norte-americano tentava chegar à ilha. Alguns sites de informação referem que já o tentara um punhado de vezes. Conseguiu-o desta vez, o que resultaria na sua morte. A questão é esta: podemos falar aqui de homicídio?Nas Sentinel do Norte, “a presença de estrangeiros está proibida nas suas imediações, mas investigadores locais apontam a falta de controlo marítimo na zona”.





Os pescadores da região que ajudaram John Allen Chau a chegar à ilha foram entretanto detidos para interrogatório. A razão está relacionada com as regras que proibiam qualquer contacto com os nativos da ilha, eventualmente apenas possível se permitido pelas autoridades da Índia, que tem a jurisdição sobre a região e sobre aquele arquipélago.









O missionário terá atentado contra pelo menos um destes princípios, o que não significa que a reacção dos sentineleses tenha sido proporcional. A razão – ou conjunto de razões – por que reagiram com uma chuva de flechas será outra. A interacção com agentes externos foi a causa do desaparecimento de muitas tribos que foram tardiamente descobertas pela civilização. Na maioria dos casos contra a sua vontade.





As consequências que advieram destes contactos e que posteriormente precipitaram o declínio de determinadas tribos têm a ver com fenómenos já conhecidos durante o período expansionista dos europeus nos séculos XV e XVI: o contágio com doenças para as quais não tinham qualquer defesa (o sarampo ou a gripe podem ser mortais), a tentativa de extorsão dos bens naturais ou a simples imposição de um padrão de existência hostil. Luisa Abad recorda “a experiência traumática que foi o genocídio em finais do século XIX de tribos no Amazonas em consequência da extração da borracha (…) actualmente o problema prossegue a contas das empresas de extração de gás, hidrocarbonetos e madeira”.

É, portanto, natural que a passagem destas histórias por povos vizinhos que viveram a experiência da convivência com estrangeiros provoque uma atitude de extrema precaução face ao contacto com o exterior. Como recorda Fernando Monge, “não há razão para pensar que por estarem isolados estes povos desconheçam por completo o mundo”.









Actualmente, são cerca de uma centena as tribos que vivem nestas condições, de acordo com as organizações internacionais que tratam do tema dos povos isolados ou não contactados, a maior parte na América do sul e Nova guiné, mas também no centro do continente africano e nas ilhas do Índico, como é o caso dos sentineleses.





Alguns destes povos enfrentam particularmente a ameaça exterior quando ocupam áreas ricas em recursos naturais. É este o caso de muitas tribos da Amazónia (o governo brasileiro fala em 77, a National Geographic refere 84), frequentemente em conflito com os madeireiros ou empresas dedicadas à cultura da borracha. Razões que os legisladores da ONU consideram suficientes para legitimar o desejo de se fecharem dentro dos seus limites.



Os povos indígenas destas ilhas que se mantêm relativamente isoladas do mundo estão protegidos por legislação aprovada nas Nações Unidas em 2007: a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, um documento fechado ao fim de duas décadas de negociação e onde se reconhece o direito à propriedade da terra, aos recursos naturais dos seus territórios, ao respeito das suas tradições e à auto-determinação.É neste sentido que a antropóloga Luisa Abad, da Universidade de Castilla-La Mancha, lembra que “todos os contactos que estas comunidades estabeleceram com povos dominantes tiveram consequências negativas”. Foi o caso dos vizinhos dos sentineleses que agora fazem as notícias. De acordo com a ONG Survival, essas tribos “foram aniquiladas depois de os britânicos terem colonizado as suas ilhas”.