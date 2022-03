Separatistas da Ossétia do Sul admitem referendo para unificação com a Rússia

"Será decerto necessário consultar o povo e permitir que o povo se exprima sobre a possibilidade de nos juntarmos à Federação da Rússia", declarou Anatoly Bibilov em declarações em direto a uma cadeia de televisão russa.

"Não é muito difícil fazê-lo sem demora. Como dizemos, é uma questão de técnica", prosseguiu, assegurando que a unificação territorial com a Rússia é um "sonho secular" do povo osseta.

A Ossétia do Sul e a Abkházia são duas regiões do Cáucaso do Sul que proclamaram a secessão da ex-república soviética da Geórgia. As suas independências foram reconhecidas em agosto de 2008 pela Rússia, após uma guerra-relâmpago entre Tbilissi e Moscovo.

Após este conflito, as forças russas estão estacionadas de forma permanente na Ossétia do Sul e na Abkházia.

Esta declaração surge na sequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo, oficialmente para prestar auxílio a dois outros territórios separatistas russófonos, Lugansk e Donetsk, situados no leste da Ucrânia.

Na última semana, Anatoly Bibilov anunciou o envio para a Ucrânia de soldados da Ossétia do Sul para "ajudarem a proteger a Rússia".

No domingo, o chefe dos separatistas de Lugansk, Leonid Pasetchnik, anunciou a realização de um referendo "num futuro próximo", para que esta região se junte à Rússia.

O chefe dos separatistas de Donetsk, Denis Pushilin, também se tem pronunciado regularmente sobre uma eventual fusão com Moscovo.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.189 civis, incluindo 108 crianças, e feriu 1.901, entre os quais 142 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4 milhões de refugiados em países vizinhos e quase 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.