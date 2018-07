"Ser a mudança". O lema para o centenário do nascimento de Nelson Mandela

O que estamos dispostos a fazer e a sacrificar, cada um de nós, por um país dos nossos sonhos, um mundo melhor, foi o desafio lançado aos portugueses pelo presidente da Fundação Mandela, em entrevista exclusiva à RTP, por ocasião do centenário do nascimento de Madiba, que se assinala na próxima quarta-feira à escala mundial.

Neste bloco informativo especial trazemos-lhe uma série de documentos evocativos de um dos lideres mais icónicos dos nossos dias, falecido há quase cinco anos, após ter liderado a luta anti-apartheid na África do Sul e se ter transformado num símbolo global de reconciliação, defesa da dignidade, tolerância e elevação de todos à sua volta.



Destaque ainda para depoimentos exclusivos de Mac Maharaj, companheiro de prisão de Nelson Mandela em Robben Island e de Jorge Sampaio, primeiro Prémio Nelson Mandela das Nações Unidas (2015) e uma galeria de fotos inéditas de Madiba, que durante uma década acompanhou o lider histórico negro como chefe da delegação da Lusa na África do Sul e ali regressou profissionalmente, em 2013, para cobertura das cerimónias fúnebres.



Além de links para dois documentários RTP, de vida de Nelson Mandela, incluímos ainda neste dossier uma seleção de citações de Madiba e o programa alusivo ao centenário, promovido pelo IPAV, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

Sello Hatang

O presidente da Fundação Mandela, Sello Hatang, desafiou os portugueses a assumirem a iniciativa e responsabilidade individual de se envolverem na construção do país em que sonham viver e legar aos seus filhos.

"O que conta na vida não é o simples facto de termos existido mas a diferença que a nossa vida tenha tido na de outras pessoas" - Nelson Mandela.

Em entrevista à RTP, afirmou que essa é a melhor forma de se honrar a herança humanitária de Nelson Mandela e de lidar de forma realista e eficaz com um mundo em perda de referências.



"Pedimos três coisas às pessoas, que sejam o legado que dizem amar e que tentem ajudar a construir uma sociedade de valores", precisou Hatang. "A terceira coisa é que encontremos Madiba em nós próprios. Por outras palavras, sermos boas pessoas".



"As pessoas corajosas não receiam perdoar em nome da paz" - Nelson Mandela.



Mac Maharaj

"Guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que ele mate os seus inimigos” - Nelson Mandela.

"Ser livre não é libertarmo-nos das correntes mas vivermos de forma que respeita e reforça a liberdade de outros" - Nelson Mandela.



Jorge Sampaio

"A educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo" - Nelson Mandela.

"Negarmos a uma pessoa os seus direitos humanos é pormos em causa a sua própria humanidade" - Nelson Mandela.



Sello Hatang

"Não me julguem pelos meus sucessos mas pelas vezes em que caí e me reergui" - Nelson Mandela.

"As minhas fotos de Nelson Mandela"



Baía da Mesa, entre a Ilha Prisão de Robben e a Cidade do Cabo Foto: António Mateus - RTP Sequência rara de Nelson Mandela triste Foto: António Mateus - RTP Sequência rara de Nelson Mandela triste Foto: António Mateus - RTP Sequência rara de Nelson Mandela triste Foto: António Mateus - RTP O então líder do ANC fala aos jornalistas após observar in loco ressaca do massacre de Sebokeng, África do Sul (12 janeiro de 1991). /Foto: António Mateus - RTP O então líder do ANC fala aos jornalistas após observar in loco ressaca do massacre de Sebokeng, África do Sul (12 janeiro de 1991). /Foto: António Mateus - RTP O então líder do ANC fala aos jornalistas após observar in loco ressaca do massacre de Sebokeng, África do Sul (12 janeiro de 1991). /Foto: António Mateus - RTP Nelson Mandela durante serviço ecuménico em Moria, África do Sul (20 abril 1992) /Foto: António Mateus - RTP elson Mandela e o presidente Frederik de Klerk Anunciam acordo de data para as primeiras eleições multirraciais na África do Sul (1994) /Foto: António Mateus - RTP Comício no Estádio FNB no Soweto para as primeiras eleições multirraciais na África do Sul. (1994) /Foto: António Mateus - RTP Credencial para acesso à cerimónia de tomada de posse de Nelson Mandela como primeiro presidente negro da África do Sul (1994) /Foto: António Mateus - RTP Dedicatória de Nelson Mandela na primeira edição da sua autobiografia "Long Walk to Freedom" /Foto: António Mateus - RTP Pedras de parabéns a Nelson Mandela deixadas por cidadãos anónimosno passeio fronteiro à residencia de Madiba em Houghton, Joanesburgo (18 Julho 2012) /Foto: António Mateus - RTP Residência de Nelson Mandela e Winnie Mandela em Vilakazi Street Soweto, (antes daquele ser preso) transformada em museu. (Dezembro 2003) /Foto: António Mateus - RTP Tribunal Regional de Joanesburgo onde Nelson Mandela argumentou os seus primeiros processos como advogado, antes de ser preso.(Dezembro 2013) /Foto: António Mateus - RTP Meninos rezam por Nelson Mandela na Igreja Católica Regina Mundi, Soweto Foto: António Mateus - RTP Cortejo fúnebre de Nelson Mandela em Qunu, onde foi sepultado.(Dezembro 2013) /Foto: António Mateus - RTP 12. Cortejo fúnebre de Nelson Mandela em Qunu, onde foi sepultado.(Dezembro 2013) /Foto: António Mateus - RTP Mural no memorial Mandela, construído em Qunu, onde foi sepultado. (Dezembro 2013) /Foto: António Mateus - RTP Memorial Nelson Mandela em Mvezo, terra natal de Madiba.(Dezembro 2013) /Foto: António Mateus - RTP Vitral Nelson Mandela na Igreja católica Regina Mundi, Soweto, o único dedicado numa igreja ainda durante o tempo de vida do visado.(Dezembro 2013) /Foto: António Mateus - RTP Capa do livro "Mandela: A construção de um Homem", incluído pela Fundação Mandela na bibliografia oficial de Madiba. /Foto: António Mateus - RTP Destaque da capa do livro "Mandela: A construção de um Homem", incluído pela Fundação Mandela na bibliografia oficial de Madiba. /Foto: António Mateus - RTP Capa do livro "Mandela: O Rebelde Exemplar", incluído pela Fundação Mandela na bibliografia oficial de Madiba. /Foto: António Mateus - RTP





Fotografia de topo: Siphiwe Sibeko - Reuters



