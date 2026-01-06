Será que monitorizar os dados de saúde nos torna mais saudáveis?

A influencer Kim Kardashian chocou os fãs em novembro passado quando revelou que lhe tinha sido diagnosticado um aneurisma cerebral detetado durante um exame de corpo inteiro numa clínica privada. Foi em agosto de 2023 que Kim Kardashian publicou pela primeira vez uma mensagem sobre este tipo de exames aos seus 354 milhões de fãs, o que levou alguns meios de comunicação social a considerar a prática o "mais recente símbolo de status de bem-estar".

Uma indústria de mil milhões de dólares

Desde os dados do sono até ao açúcar no sangue, os dispositivos podem agora registar quase tudo.





smartwatches que custam mais de 400 dólares. Os exames de corpo inteiro, por outro lado, têm um preço mais elevado, uma vez que requerem uma máquina de ressonância magnética que recolhe uma grande quantidade de dados para reconstruir virtualmente os órgãos e tecidos de uma pessoa.



Os testes na start-up suíça Aeon começam em 2.490 francos suiços ($3126) para um exame de corpo inteiro e um exame de sangue, e chegam a 6.990 para um exame adicional de densidade óssea, uma análise genética, uma consulta com um especialista em longevidade e uma análise de composição corporal por IA. Estes custos não são reembolsados pelos seguros de saúde suíços. Pessoas saudáveis como alvo



Os especialistas afirmam que a crença de que o comportamento individual pode ter impacto na saúde é uma das principais razões por detrás deste aumento. "Apenas 25% do nosso tempo de vida pode ser explicado pela genética, pelo que existe a ideia de que, se cuidarmos do nosso comportamento, podemos ter uma vida mais saudável", afirma Filipe Barata, investigador sénior do Centro de Intervenções Digitais em Saúde do Instituto Federal de Tecnologia ETH Zurique.



Os clientes são seduzidos com frases como "a saúde é bela" e "assuma o controlo da sua própria saúde", que sublinham a importância do bem-estar. Visam pessoas saudáveis, ao mesmo tempo que advertem que os serviços que prestam não substituem os exames médicos ou rastreios.

Quando a Prenuvo, a empresa que Kardashian usou, abriu pela primeira vez em Bethesda, Maryland, no verão de 2024, alcançou influencers de bem-estar da área, como a maquilhadora Jeet Bahra. A mulher de 39 anos aceitou um exame gratuito em troca de uma publicação nas suas contas das redes sociais porque não tinha seguro de saúde e estava preocupada com o cancro da mama.



As mamografias não são obrigatórias, reembolsadas ou efetuadas antes dos 40 anos em muitos países, incluindo os EUA. "Tive, pelo menos, uma dúzia de amigas que deixaram de estar bem num dia e, no dia seguinte, detetaram um nódulo no peito que levou a uma mastectomia", diz Bahra, que obteve resultados limpos. A Prenuvo não respondeu a perguntas sobre a sua oferta. Excesso de dados



Courtney McKay, uma estagiária de psicologia clínica de 31 anos, diz que "de certeza" que um dia irá fazer um exame de corpo inteiro. Na última década, tem confiado nos dispositivos portáteis para se manter saudável e ativa. McKay tem uma pulseira com sensor Whoop, que recebeu do namorado, que atualizou recentemente o seu próprio modelo. Os dois comparam regularmente as estatísticas, mas deixaram de verificar os dados sobre o sono logo de manhã, para que as classificações não "ditem o seu dia".



"Estou a tentar determinar como me sinto antes de olhar para os meus dados", diz McKay. Muitos utilizadores têm relatado sentir-se stressados depois de olharem para os dados sobre o sono, uma síndrome chamada ortossónia e documentada pela primeira vez em 2017 como a "busca perfecionista do sono ideal para otimizar a função diurna".



Os dados do "healthspan" de McKay, que incluem a medida da idade biológica em relação à cronológica, também têm estado na sua mente. "Não sei se é ansiedade, mas, por exemplo, estava num fim de semana em que pensei que ia ficar acordada até tarde e no impacto negativo que isso teria no meu ritmo de envelhecimento. Isto é algo de que acho que não gosto", diz McKay. A velocidade de envelhecimento tornou-se um dos dados de saúde mais populares e pode ser medida com vários dispositivos inteligentes. Apesar de não gostar muito de fazer exercício, McKay diz que o seu relógio conectado a motiva a fazer exercício regularmente.



Mas os especialistas alertam para o facto de haver poucas provas de que o rastreio de dados pessoais de saúde se traduza numa vida mais saudável. De acordo com especialistas em mudança de comportamento, a consciencialização de hábitos pouco saudáveis não leva a qualquer mudança de comportamento em cerca de metade dos casos. E quando isso acontece, a correlação é difícil de provar.



"A investigação sobre a longevidade é complicada porque é muito difícil investigar a causalidade e a maioria dos resultados estão correlacionados", afirma Barata, da ETH Zurich.



Além disso, muitos utilizadores não partilham habitualmente os resultados dos seus wearables com profissionais de saúde, especialmente quando não procuram ativamente aconselhamento médico (como McKay e Bahra). Quando o fazem, estes dados têm muitas vezes limitações importantes em termos de exatidão e validação, porque a maioria dos dispositivos portáteis de consumo são concebidos como ferramentas de bem-estar e não como dispositivos médicos.



"Penso que é bom ter estes dispositivos, mas o que continua a ser muito difícil é fazer recomendações claras", afirma Barata. Os dados, normalmente, apenas apoiam observações gerais, como "seria benéfico para si movimentar-se mais", em vez de "afirmações firmes e de diagnóstico", afirma.



Embora os exames de corpo inteiro ofereçam dados mais precisos do que os de um relógio, também exigem cautela. "Aconselharia as pessoas a nunca fazerem esse tipo de rastreio de saúde", diz Suzanne O'Sullivan, neurologista consultora da University College de Londres.



Os exames de ressonância magnética passaram a ser utilizados regularmente na clínica nos anos 90 e só na última década é que se obtiveram imagens incrivelmente nítidas, explica a neurologista. "Estamos na fase inicial do conhecimento do interior de pessoas saudáveis e ainda estamos a aprender sobre todas as nossas diferenças e as anomalias com que as pessoas vivem", diz O'Sullivan.



Aylin Elçi / 6 janeiro 2026 08:00 GMT

Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

Embora não existam dados oficiais sobre o número de clínicas que oferecem exames de corpo inteiro a pessoas aparentemente saudáveis,Na Suíça, onde clínicas privadas, hospitais e centros de bem-estar de luxo oferecem tratamentos de saúde preventivos há décadas, pelo menos cinco empresas diferentes que oferecem exames de corpo inteiro surgiram nos últimos três anos.Graças à sua omnipresença e acessibilidade crescente, estas ferramentas fazem agora parte da vida quotidiana."Em apenas duas gerações, a nossa esperança de vida aumentou 20 a 30 anos, pelo que as pessoas entre os 50 e os 70 anos querem envelhecer de forma saudável", afirma Francis Meier, cofundador do Centro Suíço de Medicina Preventiva no campus do Hôpital de la Tour, em Genebra.De acordo com o médico, a Suíça tem programas de rastreio eficazes para doenças como os cancros da mama, do pulmão, da próstata e da pele, razão pela qual a sua clínica não faz exames de corpo inteiro. Outras anomalias encontradas nossão doenças raras, sem tratamento eficaz conhecido, ou que não evoluem para patologias.Este facto não impediu o crescimento do mercado do rastreio da saúde.Investidores famosos e empresas de capital de risco de topo, como a a16z, estão a investir em centros como a, que angariou um total de 358 milhões de dólares (285 milhões de francos suíços) em financiamento desde a sua criação nos Estados Unidos em 2022. O concorrente sueco, fundado um ano depois, angariou 325 milhões de dólares. Em 2025, as empresas estavam avaliadas, respetivamente, em 2,5 mil milhões de dólares e 1,8 mil milhões de dólares., de acordo com o estudo. A indústria também está a receber o apoio de decisores políticos. Em julho, o secretário americano de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., lançou uma campanha para incentivar todos os americanos a usar, e ofoi aprovado como uma ferramenta de nível médico para detetar a hipertensão pela(FDA) do país em setembro.